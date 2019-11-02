На Францию надвигается шторм "Амели"

Новости мира:На южном побережье Бретани и на других пляжах Луары и Новой Аквитании скорость ветра будет достигать 80-100 км/ч.

К западному побережью Франции приближается шторм "Амели". Соответствующее сообщение размещено на сайте французской метеорологической службы "Метео-Франс", передает УНН.

"Следующей ночью в регионе между долиной Рона и Альпами прольются дожди и будет шторм. С другой стороны, с приходом шторма "Амели" на запад страны приближается новая волна дождей, иногда с грозами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что порывы ветра могут достигать до 110 км/ч, а также до 140 км/ч на берегу. На южном побережье Бретани и на других пляжах Луары и Новой Аквитании скорость ветра будет достигать 80-100 км/ч.

Напомним, четыре человека погибли из-за мощного землетрясения на Филиппинах.