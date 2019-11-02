Предвыборный манифест: Джонсон сменил риторику

Новости мира:Такой подход резко контрастирует с предыдущим обещанием Джонсона касательно Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен полностью исключить возможность "жесткого" Brexit в предвыборном манифесте Консервативной партии. Об этом пишет The Times.

По данным издания, манифест премьер-министра будет сфокусирован на "немедленном выполнении Brexit" путем продвижения его "фантастической" сделки через Палату общин, как только депутаты вернутся к работе.

Такой подход резко контрастирует с предыдущим обещанием Джонсона "сделай или умри" относительно того, что Великобритания должна была выйти из ЕС с соглашением или без 31 октября.

Консерваторы считают, что могут использовать обещание Джонсона, чтобы переманить избирателей Либеральных демократов, у которых есть серьезные опасения по поводу последствий второго референдума.

Новый манифест консерваторов, который представят в середине ноября, также будет содержать обещания правительства сократить налоги, увеличить бюджетные траты на различные социальные программы, а также сосредоточиться на борьбе с преступностью.