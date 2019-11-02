Во Франции "желтые жилеты" проводят национальную ассамблею, что бы решить свою судьбу

Новости мира:На встрече, называемом национальным собранием, ожидается около 200 делегаций.

Около 600 организаторов протестов "желтых жилетов" со всей Франции собрались в Монпелье, чтобы обсудить будущее своего движения. Об этом сообщает The Local.

Встреча началась в пятницу вечером и будет проходить до воскресенья в бывшем музее в преддверии первой годовщины протестов 17 ноября.

"Нам нужно сделать что-то выдающееся, чтобы отметить дату", - сказал делегат из Гренобля, который, как и другие присутствующие, называл журналистам только свое имя.

На встрече, называемой национальное собрание, ожидается около 200 делегаций. Участники проведут серию семинаров для обсуждения таких вопросов, как то, как реагировать на жесткую полицейскую тактику или как работать с другими протестными движениями.

"Мы начали в условиях жестоких репрессий ... с ощущением неотложности в решении проблем. Сейчас настало время для более долгосрочной работы на прочной основе", - сказал Кристоф Шапюи, официальный представитель ассамблеи.

Первые протесты в ноябре прошлого года собирали более 280 000 человек по всей Франции. Со временем количество участников уменьшалось.

Но целая группа активистов поддерживает субботние демонстрации в городах по всей Франции, утверждая, что Эммануэль Макрон по-прежнему игнорирует потребности определенных социальных групп.