Поговорят о расширении ЕС: спикеры парламентов Юго-Восточной Европы соберутся в Будапеште

Спикеры парламентов стран Юго-Восточной Европы - Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), а также Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии обсудят вопросы расширения ЕС.
О проведении 3-4 ноября в Будапеште IX саммита глав парламентов стран региона сообщает пресс-служба Сейма Польши.
"Темой встречи будет расширение ЕС", - отмечается в сообщении.
Во время открытия IX саммита глав парламентов стран Юго-Восточной Европы выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и главы парламентов стран "четверки".
Саммит проводится уже 15 лет. Он был основан Венгрией в контексте укрепления демократических изменений на Балканах.