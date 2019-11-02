Поговорят о расширении ЕС: спикеры парламентов Юго-Восточной Европы соберутся в Будапеште

Новости мира:Главы парламентов стран Юго-Восточной Европы будут говорить о расширении ЕС.

Спикеры парламентов стран Юго-Восточной Европы - Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), а также Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии обсудят вопросы расширения ЕС.

О проведении 3-4 ноября в Будапеште IX саммита глав парламентов стран региона сообщает пресс-служба Сейма Польши.

"Темой встречи будет расширение ЕС", - отмечается в сообщении.

Во время открытия IX саммита глав парламентов стран Юго-Восточной Европы выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и главы парламентов стран "четверки".

Саммит проводится уже 15 лет. Он был основан Венгрией в контексте укрепления демократических изменений на Балканах.