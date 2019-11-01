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Скандальное заявление Земана: у президента Чехии пояснили позицию по аннексии Крыма

Скандальное заявление Земана: у президента Чехии пояснили позицию по аннексии Крыма
00:34 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:У Земана заявили, что тот продолжает считать аннексию Крыма незаконной.

Представитель президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Милош Земан продолжает считать аннексию Крыма незаконной.

Об этом он сказал в комментарии Чешскому агентству новостей, сообщает "Европейская правда".

"Позиция господина президента не изменилась – аннексия Крыма была и является незаконной", - сказал Овчачек.

Перед этим по просьбе издания DenikN прокомментировать заявления прокремлевской якобы крымскотатарской организации "Къырым бирлиги" о якобы признании Земаном Крыма частью России Овчачек не стал их опровергать или подтверждать.

"Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал он.

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Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой якобы крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, и, по их словам, признал Крым частью России.

Посольство Украины в Чехии выразило решительный протест в связи с приглашением представителей псевдокрымськотатарской организации "Къырым бирлиги", который подчиняется российской оккупационной администрации в Крыму, принять участие в официальных мероприятиях в Пражском граде.

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Напомним, во время выступления в Страсбурге в 2017 году президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Земан признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".

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Россия, Чехия, Милош Земан, Оккупированный Крым.
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