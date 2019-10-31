В НАТО пока не видят причин для нормализации отношений с Россией

Новости Украины:Такое заявление сделала Комиссия Украина-НАТО, которое размещено на сайте Альянса.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) заявили о невозможности нормализации отношений с РФ, пока она не продемонстрирует соблюдение международного права и международных обязательств.

Об этом говорится в принятой сегодня заявлении Комиссии Украина-НАТО, которое размещено на сайте Альянса.

В документе отмечается, что реакция НАТО на незаконные действия России в Украине соответствует и поддерживает общие международные мероприятия, в частности, введение санкций.

"Ситуация с "делом в обычном режиме" невозможна без четких, конструктивных изменений в действиях России, которые продемонстрируют соблюдение международного права и международных обязательств и ответственности", - отмечается в заявлении.