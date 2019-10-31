Столтенберг: Дорога в НАТО не легкая, нужно проводить реформы

Новости Украины:Столтенберг подчеркнул, что решение об окончательном присоединении страны к НАТО принимают члены Альянса вместе с теми, кто хочет присоединиться, и только они.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивает, что ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в Альянс.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Как суверенная страна Украина имеет право выбирать свои собственные оборонные договоренности. Двери НАТО остаются открытыми. Путь к членству в НАТО не является легким. Для тех, кто его выбирает, он требует преданности и серьезного реформирования", - заявил генеральный секретарь Альянса

"Никакая страна извне не имеет права вето. Время разделения на сферы влияния уже прошло", - подчеркнул он.