Российское вмешательство: в Великобритании требуют отчета от Джонсона

Бывший британский генпрокурор Доминик Грив призвал премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона опубликовать отчет о вмешательстве РФ в демократический процесс в стране.
Об этом пишет ВВС.
По мнению экс-генпрокурора, публикация такого отчета перед общенациональными выборами в Великобритании является необходимой, поскольку отчет содержит важную для избирателей информацию.
Грив обвинил Джонсона в умышленном сокрытии этих данных накануне выборов. При этом он подчеркнул, что не имеет права раскрывать содержание документа.
Отчет был составлен парламентским комитетом по разведке и безопасности. Он содержит свидетельства британских спецслужб о попытках России повлиять на результат референдума относительно членства в ЕС (2016) и общенациональных выборов (2017).