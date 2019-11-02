Скачать
Суббота, 02.11.2019
Финляндия выделит средства на разминирование Донбасса
Финляндия выделит средства на разминирование Донбасса
Десятки тысяч шотландцев потребовали независимости от Великобритании
Десятки тысяч шотландцев потребовали независимости
Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
Челси одержал пятую к ряду победу в АПЛ
Такого еще не было: на МКС отправят вино
Такого еще не было: на МКС отправят вино

Российское вмешательство: в Великобритании требуют отчета от Джонсона

Российское вмешательство: в Великобритании требуют отчета от Джонсона
22:46 Сегодня Телеграф НВ

Новости мира:От Бориса Джонсона требуют публикации отчета по российскому вмешательству.

Бывший британский генпрокурор Доминик Грив призвал премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона опубликовать отчет о вмешательстве РФ в демократический процесс в стране.

Об этом пишет ВВС.

По мнению экс-генпрокурора, публикация такого отчета перед общенациональными выборами в Великобритании является необходимой, поскольку отчет содержит важную для избирателей информацию.

Предвыборный манифест: Джонсон сменил риторику

Грив обвинил Джонсона в умышленном сокрытии этих данных накануне выборов. При этом он подчеркнул, что не имеет права раскрывать содержание документа.

Отчет был составлен парламентским комитетом по разведке и безопасности. Он содержит свидетельства британских спецслужб о попытках России повлиять на результат референдума относительно членства в ЕС (2016) и общенациональных выборов (2017).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Доминик Грив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
02 Коболев рассказал об очередной победе украинских газовиков
03 Маникюр 2019: интересные идеи модного дизайна маникюра с надписями
04 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
05 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Отключаюсь&quot;: Маск разочаровался в Twitter
"Отключаюсь": Маск разочаровался в Twitter
Глава НСЖУ об угрозах Портнова: Недопустимо
Глава НСЖУ об угрозах Портнова: Недопустимо
В Германии около 2 млн долларовых миллионеров
В Германии около 2 млн долларовых миллионеров
Чужих детей не бывает: в Полтаской области домашняя кошка выкормила котенка пантеры (Видео)
Чужих детей не бывает: в Полтаской области домашняя кошка выкормила котенка пантеры (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь