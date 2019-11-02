Российское вмешательство: в Великобритании требуют отчета от Джонсона

Новости мира:От Бориса Джонсона требуют публикации отчета по российскому вмешательству.

Бывший британский генпрокурор Доминик Грив призвал премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона опубликовать отчет о вмешательстве РФ в демократический процесс в стране.

Об этом пишет ВВС.

По мнению экс-генпрокурора, публикация такого отчета перед общенациональными выборами в Великобритании является необходимой, поскольку отчет содержит важную для избирателей информацию.

Грив обвинил Джонсона в умышленном сокрытии этих данных накануне выборов. При этом он подчеркнул, что не имеет права раскрывать содержание документа.

Отчет был составлен парламентским комитетом по разведке и безопасности. Он содержит свидетельства британских спецслужб о попытках России повлиять на результат референдума относительно членства в ЕС (2016) и общенациональных выборов (2017).