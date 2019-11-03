Британия отказалась от опасного метода добычи газа

Новости мира:Великобритании отказалась от добычи газа с помощью технологии фрекинга.

Правительство Великобритании остановило добычу в стране природного газа с применением технологии фрекинга.

В субботу, 2 ноября, власти в Лондоне заявили о введении моратория на этот способ добычи сланцевого газа, пишет DW.

Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии сообщило, что работы по добыче сланцевого газа прекращены до тех пор, пока не будет доказана безопасность фрекинга. До сих пор правительство премьер-министра Бориса Джонсона поддерживало этот метод добычи газа. Тем самым Лондон хотел снизить зависимость страны от импорта газа.

Впервые правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в 2011 году и отменило его лишь семь лет назад. Нынешняя власть решила отказаться от этой технологии после того, как в августе 2019 года на севере страны были зафиксированы подземные толчки. В данном регионе энергетическая компания Cuadrilla вела работы по добыче сланцевого газа.

Техника фрекинга, которую резко критикуют экологические активисты, предусматривает закачку смеси из воды, песка и химических веществ под давлением на большую глубину и разрыв твердых пород, преимущественно газоносных сланцев. При этом с плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность. Экологи выступают против применения этого метода в связи с повышением вероятности локальных землетрясений, а также из-за возможности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.