Всеобщие выборы в Молдове: почти 400 населенных пунктов выбирают мэров

Новости мира:Борьба за кресло мэра продолжается в 384 населенных пунктах страны.

В Молдове проходит второй тур местных выборов. Борьба за кресло мэра продолжается в 384 населенных пунктах страны.

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени.

Правом голоса обладают 2 миллиона 800 тысяч граждан Молдовы.

По данным Центральной избирательной комиссии, среди партий большинство оставшихся в гонке конкурентов - представители социалистов и Демпартии.

180 человек баллотируются от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), 175 представляют Демократической партии Молдовы (ПМД). У избирательного блока проевропейских правоцентристских партий "ACUM" - 167 кандидатов.

Во втором туре голосования избранным считается претендент, набравший наибольшее количество голосов независимо от явки.

При равном результате победителем будет признан получивший большинство в первом туре. В нем избрали мэров в 514 населенных пунктах.

За ходом голосования наблюдают более 1500 местных наблюдателей и 150 международных наблюдателей.

Голосования завершится в 21.00.