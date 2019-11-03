Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем
Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем

Всеобщие выборы в Молдове: почти 400 населенных пунктов выбирают мэров

Всеобщие выборы в Молдове: почти 400 населенных пунктов выбирают мэров
14:46 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:Борьба за кресло мэра продолжается в 384 населенных пунктах страны.

В Молдове проходит второй тур местных выборов. Борьба за кресло мэра продолжается в 384 населенных пунктах страны.

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени.

Правом голоса обладают 2 миллиона 800 тысяч граждан Молдовы.

По данным Центральной избирательной комиссии, среди партий большинство оставшихся в гонке конкурентов - представители социалистов и Демпартии.

Brexit не помеха: в Великобритании стартовала предвыборная кампания

180 человек баллотируются от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), 175 представляют Демократической партии Молдовы (ПМД). У избирательного блока проевропейских правоцентристских партий "ACUM" - 167 кандидатов.

Во втором туре голосования избранным считается претендент, набравший наибольшее количество голосов независимо от явки.

При равном результате победителем будет признан получивший большинство в первом туре. В нем избрали мэров в 514 населенных пунктах.

"Вопрос глубокого сожаления": Джонсон извинился за свой провал с Brexit

За ходом голосования наблюдают более 1500 местных наблюдателей и 150 международных наблюдателей.

Голосования завершится в 21.00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Выборы, ПСРМ, ACUM, ПМД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
04 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
05 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Синоптическое утешение к концу недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь