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"Вопрос глубокого сожаления": Джонсон извинился за свой провал с Brexit

"Вопрос глубокого сожаления": Джонсон извинился за свой провал с Brexit
14:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Премьер Великобритании извинился за нереализованный Brexit.

Премьер Британии Борис Джонсон извинился перед членами Консервативной партии, которые голосовали за его премьерство, за не реализованный 31 октября Brexit.

Об этом он заявил в эфире Sky News, сообщает "Европейская правда".

Отсрочка выхода Британии из ЕС является предметом "глубокого сожаления", сказал премьер-министр.

Джонсон неоднократно говорил, что Brexit состоится в конце прошлого месяца, утверждая, что он скорее "умрет в канаве", чем продлит срок, предусмотренный для выхода статьей 50 Договора о ЕС.

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Однако после того, как парламент проголосовал за то, чтобы его законопроект о выходе из ЕС был тщательно изучен, он был вынужден просить об отсрочке до 31 января.

Отвечая на вопрос журналистки о необходимости извиниться перед консерваторами, Джонсон сказал: "Конечно, конечно. Это вопрос ... это вопрос глубокого сожаления. Но то, что нам нужно сделать сейчас, - это идти вперед и делать это, и разница между этим правительством и любым другим заключается в том, что только это правительство предлагает соглашение, которое уже готово и имеет способ ее реализации немедленно в середине декабря, если нам повезет получить большинство".

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Джонсон сказал, что задержка является болезненной не для его собственного эго, а потому, что предприятия и семьи не могли планировать, поскольку они не знали, когда Brexit будет реализован. Он сказал, что предложение лейбористов о втором референдуме сохранит неопределенность.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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