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Десятки тысяч шотландцев потребовали независимости от Великобритании

Десятки тысяч шотландцев потребовали независимости от Великобритании
22:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В шотландском Глазго прошла массовая демонстрация за независимость от Великобритании.

В шотландском Глазго в субботу, 2 ноября, прошла массовая демонстрация за независимость от Великобритании.

Как сообщает Deutsche Welle, организаторы оценили число участников в 20 тыс. человек. Многие принесли с собой национальные флаги.

В числе демонстрантов была и первый министр Шотландии Никола Стерджен, впервые за несколько лет вышедшая на подобную акцию.

"Победа Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах 12 декабря означает, что Шотландия против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств", - заявила Стерджен.

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Она призвала "взять будущее в свои руки и стать независимой страной".

Как сообщалось, в начале октября первый министр Шотландии обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в намерении осуществить "Брекзит" без соглашения с Евросоюзом, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. Стерджен пообещала в ближайшие два года провести еще один референдум о независимости Шотландии. В преддверии субботней демонстрации первый министр Шотландии сообщила, что направит Лондону запрос на его проведение еще до католического Рождества.

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Во время референдума в 2014 году 55 процентов шотландцев высказались за дальнейшее пребывание в составе Соединенного королевства. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии выступили за дальнейшее членство в ЕС.

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Великобритания, Шотландия, Протесты, Глазго, Brexit.
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