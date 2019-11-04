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Пожарные в Германии эвакуировали клуб свингеров из-за угарного газа

Пожарные в Германии эвакуировали клуб свингеров из-за угарного газа
00:24 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:В немецком городе Хаттинген эвакуирован клуб свингеров из-за угарного газа.

В западной Германии пришлось эвакуировать клуб свингеров просто среди вечеринки после того, как в помещении сработала сигнализация от угарного газа, и несколько гостей сообщили о плохом самочувствии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пожарные в городе Хаттинген, между Дортмундом и Дюссельдорфом в Северном Рейне-Вестфалии, сообщили в воскресенье, что около 300 свингеров были доставлены в безопасное место после того, как поздно вечером в субботу в клубе сработала сигнализация.

Свингеров, многие из которых были одеты в одни лишь халаты, отвезли на автобусах для осмотра медработниками. Около десяти человек жаловались на плохое самочувствие и нуждались в медицинской помощи.

В одесском ТРЦ сильное задымления из-за пожара в соседнем здании

Пожарная служба говорит, что никаких опасных уровней угарного газа не было обнаружено. Всего было задействовано около 160 сотрудников спасательных служб.

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Германия, Пожарные, Хаттинген.
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