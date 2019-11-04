Соратник Додона избран мэром Кишинева

Новости мира:Кандидат от Партии социалистов Молдовы Ион Чебан во втором туре выборов набрал 52,39% голосов и стал мэром Кишинева.

Кандидат от Партии социалистов Молдовы Ион Чебан избран мэром Кишинева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Центризбирком завершил подсчет голосов на выборах мэра Кишинева. После обработки всех протоколов кандидат Ион Чебан набрал 52,39% голосов. У кандидата от Блока ACUM Андрея Нэстасе - 47,61%.

Ион Чебан, таким образом, победил во втором туре выборов и стал избранным мэром Кишинева.

Напомним, 19 июня 2018 года суд отменил результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил Нэстасе. Суд признал призыв к участию в голосовании в день выборов нарушением и признал виновными в этом нарушении обоих участников второго тура - Нэстасе и кандидата от Партии социалистов Иона Чебана.