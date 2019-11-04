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Российская угроза: правительство Британии затягивает с публикацией доклада

Российская угроза: правительство Британии затягивает с публикацией доклада
22:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Британии заблокировало публикацию доклада о российской угрозе.

Британское правительство отложило до избрания нового парламента публикацию доклада спецслужб об угрозе, которую Российская Федерация представляет для Соединенного Королевства.

Об этом сообщает The Guardian.

"Даунинг-стрит (правительство Британии - ред.) фактически заблокировал до всеобщих выборов публикацию потенциально взрывоопасного парламентского отчета об угрозе безопасности, которую РФ представляет для Великобритании", - говорится в сообщении.

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Документ на 50 страниц был подготовлен по запросу двух комитетов парламента. Его передали на утверждение правительства для возможного обнародования еще 17 октября.

Как отмечается, в докладе говорилось о том, что коррупционное влияние Кремля исказило результат референдума о Brexit. Планировалось, что документ опубликуют на прошлой неделе - после того, как чиновники уберут из него возможную конфиденциальную информацию. Однако этого не произошло.

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Как сообщалось, депутат от Консервативной партии Доминик Грив обвинил главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в блокировании публикации отчета с оценками угроз безопасности страны со стороны Кремля. Позже теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри обратилась к правительству с запросом относительно связей с РФ старшего советника премьер-министра Бориса Джонсона.

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Великобритания, Россия, Доклад, нацбезопасность.
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