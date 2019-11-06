В Эгейском море спасли туристку, которая провела два дня на надувной лодке

Новости мира:Греческая береговая охрана в воскресенье спасла 45-летнюю новозеландскую туристку, которая 2 дня плавала в Эгейском море.

В Греции в воскресенье спасли 45-летнюю женщину, которая почти два дня плавала на надувной резиновой лодке в Эгейском море. Об этом сообщает Ekathimerini.

«Греческая береговая охрана в воскресенье спасла 45-летнюю новозеландскую туристку, которая 2 дня плавала в Эгейском море на надувной лодке и смогла выжить», - говорится в сообщении.

Эта женщина по имени Кушила Стейн, отдыхая на паруснике у греческого острова Фолегандрос, села на надувную лодку около полудня 1 ноября, чтобы пополнить запасы. Через день греческие власти предупредили, что она пропала без вести.

Ее нашли на лодке в воскресенье утром примерно в 40 морских милях к юго-западу от Фолегандроса, недалеко от острова Крит. В поисковой операции были задействованы семь судов береговой охраны, три частных катера, самолет и вертолет.

Сама туристка заявила в порту Ираклион на Крите, что ее лодку «сдуло в море». Находясь в море, она ела конфеты и благодаря этому перетерпела голод. Местные СМИ сообщали, что эта личность - опытный матрос из Новой Зеландии