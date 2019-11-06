Британская королева Елизавета II отказалась носить натуральный мех

Новости мира:Королева Великобритании Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха.

Королева Великобритании Елизавета II решила отказалась от вещей из натурального меха. Об этом личный советник королевы и ее главный модельер Анджела Келли написала в своей книге "Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф". Об этом передает The Telegraph.

Стоит отметить, что Елизавета II на протяжении многих лет неоднократно в холодный период надевала на различные мероприятия наряды с мехом.

Теперь зимний гардероб британской королевы будет перешит: вместо натурального будет использован искусственный. Отмечается, что королева начнет надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019 году.

Не уточняется, распространяется ли решение Елизаветы II на ношение церемониального наряда, который включает пурпурную бархатную мантию, отделанную мехом горностая – в ней королева была на своей коронации в 1953 году.

Стилистка королевы не уточнила, чем было вызвано решение отказаться от натурального меха. Однако отмечается, что Елизавета II неоднократно подвергалась критике из-за выходов в свет в шубах.

Другие члены королевской семьи, к примеру, герцогиня Кембриджская Кэтрин тоже не раз выходила в свет в меховых изделиях. Так, на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в 2017 году Кэтрин появилась в меховой шапке от бренда Lacorine.