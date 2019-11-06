Скачать
Среда, 06.11.2019
Зарплата как в Европе: в Минэкономики представили план по увеличению доходов украинцев
Зарплата как в Европе: в Минэкономики представили план по увеличению доходов украинцев
Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Приметы и обряды на 6 ноября – День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
Приметы и обряды на 6 ноября – День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

Британская королева Елизавета II отказалась носить натуральный мех

Британская королева Елизавета II отказалась носить натуральный мех
09:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости мира:Королева Великобритании Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха.

Королева Великобритании Елизавета II решила отказалась от вещей из натурального меха. Об этом личный советник королевы и ее главный модельер Анджела Келли написала в своей книге "Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф". Об этом передает The Telegraph.

Стоит отметить, что Елизавета II на протяжении многих лет неоднократно в холодный период надевала на различные мероприятия наряды с мехом.

Теперь зимний гардероб британской королевы будет перешит: вместо натурального будет использован искусственный. Отмечается, что королева начнет надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019 году.

Не уточняется, распространяется ли решение Елизаветы II на ношение церемониального наряда, который включает пурпурную бархатную мантию, отделанную мехом горностая – в ней королева была на своей коронации в 1953 году.

Королевские тонкости: детали гардероба, которым Елизавета II отдает предпочтение (Фото)

Стилистка королевы не уточнила, чем было вызвано решение отказаться от натурального меха. Однако отмечается, что Елизавета II неоднократно подвергалась критике из-за выходов в свет в шубах.

Другие члены королевской семьи, к примеру, герцогиня Кембриджская Кэтрин тоже не раз выходила в свет в меховых изделиях. Так, на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в 2017 году Кэтрин появилась в меховой шапке от бренда Lacorine.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королевская семья, Елизавета II, Натуральный мех, Искусственный мех, Британская королева Елизавета II.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на 6 ноября: у Близнецов завтра напряженный день, а Стрельцам стоит принимать решения здраво
02 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
03 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
04 Итоги дня 5 ноября: Проект бюджета-2020 и распоряжения Зеленского
05 Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине объявили штормовое предупреждение: где резко ухудшиться погода
В Украине объявили штормовое предупреждение
Треть украинцев не имеют вообще сбережений
Треть украинцев не имеют вообще сбережений
Часть Кропивницкого осталась без отопления
Часть Кропивницкого осталась без отопления
&quot;Научитесь читать&quot;: MARUV о ситуации на премии MTV
"Научитесь читать": MARUV о ситуации на премии MTV
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь