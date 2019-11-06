В Страсбурге начал свою работу Всемирный форум за демократию

В Страсбурге 6-8 ноября пройдет Всемирный форум за демократию.
Тема нынешнего мероприятия высокого уровня посвящен - "Находится ли демократия под угрозой в век информации?".
Организаторами мероприятия являются Совет Европы в партнерстве с руководством города Страсбург, региона Франции Большой Восток, советом департамента Нижний Рейн, а также французским правительством.
Всемирный форум проходит под патронатом высокого уровня президента Французской Республики Эммануэля Макрона.
До участников форума обратятся президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, мэр Страсбурга Ролан Рис.