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В Страсбурге начал свою работу Всемирный форум за демократию

В Страсбурге начал свою работу Всемирный форум за демократию
09:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В мероприятии принимают участие сотни экспертов в сфере СМИ и информации, журналисты, ученые, общественные деятели, правозащитники.

В Страсбурге 6-8 ноября пройдет Всемирный форум за демократию.

Тема нынешнего мероприятия высокого уровня посвящен - "Находится ли демократия под угрозой в век информации?".

Организаторами мероприятия являются Совет Европы в партнерстве с руководством города Страсбург, региона Франции Большой Восток, советом департамента Нижний Рейн, а также французским правительством.

Всемирный форум проходит под патронатом высокого уровня президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

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До участников форума обратятся президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, мэр Страсбурга Ролан Рис.

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Совет Европы, Страсбург, Демократический форум, Всемирный форум за демократию.
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