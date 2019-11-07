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В Лондоне на зрителей обвалилась часть потолка театра

В Лондоне на зрителей обвалилась часть потолка театра
09:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В театре в лондонском Вест-Энде во время спектакля обвалилась часть потолка.

В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обвалилась часть потолка, в результате чего несколько человек получили незначительные травмы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел во время вечернего показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с голливудским актером Венделлом Пирсом в главной роли.

По словам свидетелей, сначала раздался "незначительный капающий звук", а потом "много криков" от аудитории, когда часть потолка упала. 

На фото, сделанном на месте происшествия, видно большое отверстие в потолке шириной около трех-четырех метров, в середине которого выступают провода.

Позже люди из театра были эвакуированы.

По данным местной полиции, пострадавшие получили незначительные ранения. Точное количество раненых не приводится.

 Смотрите видео с места событий в Лондонском театре

Напомним, Всемирный фонд защиты памятников опубликовал обновленный список объектов, которые оказались под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной реставрации.

В список попали 25 памятников. Среди них собор Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел крупный пожар, в результате которого разрушились крыша и шпиль собора.

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Все по теме:

театр, Лондон, Вест-Энд, Смерть коммивояжера.
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