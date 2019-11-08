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НАТО усиливает позиции в Ла-Манше из-за угроз со стороны РФ

НАТО усиливает позиции в Ла-Манше из-за угроз со стороны РФ
10:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: informator.news

Новости мира:НАТО собирается укреплять свои позиции в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовыми отразить угрозу со стороны России.

ФРГ и четыре других члена НАТО подписали в Гамбурге документ об укреплении сотрудничества, направленного на защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря. Об этом пишет Deutsche Welle.

НАТО собирается укреплять свои позиции в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовым отразить угрозу из России: соответствующие положения содержатся в договоренности, подписанной в четверг, 7 ноября, главами военно-морских сил Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге.

В документе закреплена цель - развивать военное сотрудничество вышеназванных государств - членов Североатлантического альянса в рамках консультативного органа НАТО - Channel Committee (CHANCOM).

Этот комитет был создан во времена холодной войны в структуре Главного командования объединенных вооруженных сил НАТО в зоне пролива Ла-Манш для того, чтобы гарантировать безопасность путей снабжения европейских союзников со стороны США. После падения железного занавеса и упразднения командования альянса в зоне Ла-Манша CHANCOM стал чисто консультативным органом, членами которого являются главы ВМС отдельных стран.

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Как подчеркивается в заявлении, сопровождавшем подписание 7 ноября договоренности, за прошедшие годы стратегическая ситуация в Европе изменилась. Отдельные государства все чаще ставят существующий международный порядок перед новыми вызовами. "Их действия направлены на то, чтобы ослабить взаимную поддержку наших демократических обществ", - говорится в документе.

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НАТО, Россия, Европа, Ла Манш.
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