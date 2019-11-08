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Экс-полковника армии Австрии обвиняют в шпионаже на Россию

Экс-полковника армии Австрии обвиняют в шпионаже на Россию
22:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По данным следствия, "шпион" предоставлял российской разведке подробную информацию об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах.

Отставного полковника австрийской армии обвиняют в шпионаже в пользу России в течение не менее 25 лет, за что ему грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает RFE.

«Бывшего полковника армии Австрии обвинили в шпионаже в пользу России в течение не менее четверти века, и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы», - говорится в сообщении.

Так, в прокуратуре города Зальцбург в эту пятницу заявили, что 71-летний мужчина, идентифицированный как Мартин М., работал на Государственное разведывательное управление России (ГРУ) с 1993 года.

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Он, по данным следствия, предоставлял российской разведке подробную информацию об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, его обвиняют в передаче информации о многих высокопоставленных военных Австрии.

В прокуратуре отметили, что следствие разоблачило интеграцию подозреваемого в «структурированную, управляемую государством сеть агентов». Согласно сообщению, офицер получил сотни тысяч евро в обмен на свои услуги, которые продолжал оказывать даже после выхода на пенсию.

Как известно, австрийские правоохранители задержали этого бывшего военного в 2018 году в тот момент, когда он получил от, как предполагают в прокуратуре, своего куратора денежное вознаграждение.

Позднее Министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже. Подозревают, что Зайцев был контактным лицом подозреваемого австрийского экс-полковника, которому тот продавал секретную информацию. В частности, был установлен факт встречи, на которой россиянин заплатил за информацию 30 тысяч евро.

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Россия, Австрия, РФ, Шпионаж.
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