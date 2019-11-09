В Австрии поймали полковника, который 25 лет шпионил в пользу РФ

Новости мира:По данным прокуратуры, мужчина передавал РФ информацию о оборонительных системах Австрии.

Полковника армии Австрии обвиняют в шпионаже в пользу России, которое продолжалось в течение не менее 25 лет.

Как сообщает "Радио Свобода", ему грозит до 10 лет заключения.

Прокуроры города Зальцбург 8 ноября сообщили, что 71-летний мужчина, которого идентифицировали как Мартина М., по версии следствия, работал на Государственное разведывательное управление России с 1993 года.

Он, по данным прокуратуры, оказывал российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии, а также военные данные.

"Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов", - говорится в заявлении офиса прокурора.

Установлено, что офицер получил около 300 тыс. евро в обмен на свои услуги. Полученные сведения он передавал с помощью зашифрованных писем или с помощью спутниковой связи.

Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в тот момент, когда он получил задание от, предположительно в прокуратуре, своего куратора.