Канцлер Германии призывает Европу встать на защиту свободы и демократии

Новости мира:Ангела Меркель выступила с речью по случаю 30-годовщины падения Берлинской стены.

Канцлер Германии Ангела Меркель по случаю празднования 30-й годовщины падения Берлинской стены призвала Европу защищать "свободу" и "демократию", которые все больше подаются нападкам.

Об этом сообщает Figaro.

"Ценности, которые лежат в основе Европы, свобода, демократия, равенство, верховенство права и обеспечения прав человека, является само собой разумеющимся" и "всегда должны защищаться", - заявила канцлер в часовне примирения - церкви, построенной на фундаменте разрушенной социалистическим режимом.

"В дальнейшем нужно взять на себя обязательства" отстаивать ценности Европы, добавила канцлер.

"Берлинская стена относится к истории и учит нас, что ни одна стена, которая исключает людей и ограничивает свободу, не является достаточно высокой или длинной, чтобы ее пересечь", - сказала Ангела Меркель. "Это справедливо для всех нас - Востока и Запада", - добавила она.