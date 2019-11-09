Франция планирует построить шесть ядерных реакторов нового типа

Новости мира:Франция планирует потратить 46 млрд евро на новые атомные реакторы.

Строительство шести ядерных реакторов нового поколения будет стоить Франции 46 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Такая оценка содержится в отчете французской энергетической компании EDF, в которой государство владеет 84% акций.

В частности, каждый реактор будет стоить от 7,5 до 7,8 млрд евро, исходя из плана постепенного финансирования строительства в течение около 20 лет.

Модель EPR - это реактор нового поколения, построенный EDF, со сложными инженерными технологиями и улучшенными характеристиками безопасности, введенными после ядерного обвала Фукусимы в Японии.