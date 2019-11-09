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Суббота, 09.11.2019
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Франция планирует построить шесть ядерных реакторов нового типа

Франция планирует построить шесть ядерных реакторов нового типа
17:11 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Франция планирует потратить 46 млрд евро на новые атомные реакторы.

Строительство шести ядерных реакторов нового поколения будет стоить Франции 46 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Такая оценка содержится в отчете французской энергетической компании EDF, в которой государство владеет 84% акций.

В частности, каждый реактор будет стоить от 7,5 до 7,8 млрд евро, исходя из плана постепенного финансирования строительства в течение около 20 лет.

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Модель EPR - это реактор нового поколения, построенный EDF, со сложными инженерными технологиями и улучшенными характеристиками безопасности, введенными после ядерного обвала Фукусимы в Японии.

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Франция, Электроэнергия, EDF, Ядерные реакторы, EPR.
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