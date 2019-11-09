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Штайнмайер призвал разрушать стены, которые разделяют людей

Штайнмайер призвал разрушать стены, которые разделяют людей
23:44 Сб, 9 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил, что сейчас растут новые стены - ненависти, безнаказанности, отчужденности, неуверенности.

Символ холодной войны, Берлинская стена, был разрушен 30 лет назад, но сегодня растут новые стены, которые разделяют людей и которые надо разрушать.

Об этом заявил 9 ноября федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь к соотечественникам, собравшимся перед Бранденбургскими воротами, по случаю 30 годовщины падения Берлинской стены.

"Эта большая стена, это нечеловеческое сооружение, унесшее столько жизней, исчезла 30 лет назад навсегда, но растут новые стены - ненависти, безнаказанности, отчужденности, неуверенности... Берлинскую стену построил неправовой режим, но новые стены мы строим сами, и мы, только мы сами можем их разрушить. Давайте не будем смотреть, давайте разрушать их ", - призвал президент.

Ранее в субботу руководство страны, в частности президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель, вместе с коллегами-руководителями стран Вышеградской четверки - президентами Польши Анджеем Дудой, Чехии Милошем Земаном, Словакии Зузаной Чапутовой и Венгрии Яношем Адером почтили память тех, кто погиб, пытаясь пересечь стену. Без мужества и стремления к свободе народов этих стран, отметил Штайнмайер, невозможными были бы мирные революции в Восточной Европе и единство Германии.

Меркель, в свою очередь, призвала защищать демократию и человеческое достоинство в современном мире и не допускать ненависти, расизма и антисемитизма.

"Ни одна стена не является настолько высокой или такой широкой, чтобы ее нельзя было разрушить", - заявила канцлер.

Вечером перед Бранденбургскими воротами проходит большой концерт.

Сегодня исполняется 30 лет с того времени, когда 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена - стена-граница, ставшая одним из символов холодной войны и разделения Германии.

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Как известно, в ходе Второй мировой войны, 2 мая 1945 года, Берлин был занят советскими войсками, а после капитуляции Германии город был поделен между Советским Союзом, США, Великобританией и Францией на четыре оккупационные зоны. В мае 1949 года немецкие земли, находившиеся в западной зоне оккупации, объединились в Федеративную Республику Германия, а в октябре того же года в советской зоне оккупации была создана Германская Демократическая Республика.

Отношения между ФРГ и ГДР обострились в 1960 году, когда ГДР ввела в действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина, ссылаясь на необходимость прекратить ведение ими «реваншистской пропаганды». В то же время тысячи восточных немцев продолжали выезжать на Запад. В конце концов, 13 августа 1961 года, в час ночи, началось возведение Берлинской стены - граница между Западным и Восточным Берлином была заблокирована войсками и до 15 августа вся западная зона была обнесена колючей проволокой. С того дня для посещения Западного Берлина гражданам ГДР требовалось специальное разрешение.

Строительство и переоборудование стены продолжалось с 1962 по 1975 год, когда она превратилась в сложное инженерно-техническое сооружение длиной 155 километров. Сама стена состояла из бетонных сегментов высотой до 5 метров, со сторожевыми башнями и пограничными пропускными пунктами. До 9 ноября 1989 года Берлинская стена служила государственной границей ГДР с Западным Берлином. Фактическое же объединение двух Германий состоялось 3 октября 1990 года.

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Германия, ФРГ, Франк Вальтер Штайнмайер.
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