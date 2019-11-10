На побережье Франции регулярно находят упаковки с кокаином

Новости мира:Во Франции обнаружили 150 килограммов кокаина.

Жители Франции третью неделю подряд находят на атлантическом побережье страны упаковки с кокаином, общий вес которых уже превышает 150 килограмм.

Об этом сообщает Le Parisien.

Проведенный лабораторный анализ белого порошка подтвердил, что это действительно кокаин. По мнению экспертов, наркотики находились на яхте, которая затонула во время шторма. Предполагается, что она следует из региона Антильских островов или из Латинской Америки.

Таможенники уверены, что наркотики сбросили специально в расчете на то, что их поднесет ближе к побережью, где их соберут из моря сообщники. Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно патрулируют все побережье Франции.

Напоминаем, амфетамин и марихуану в особо крупных размерах изъято в Мариуполе и Волновахском районе. А в Славянске с партией марихуаны задержан наркоторговец.