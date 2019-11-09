В Донецкой области за сутки полиция изъяла наркотики почти на полмиллиона

Новости Украины:В целом на протяжении суток полиция Донецкой области прекратила 22 факта незаконного оборота наркотиков.

Амфетамин и марихуану в особо крупных размерах изъято в Мариуполе и Волновахском районе. А в Славянске с партией марихуаны задержан наркоторговец.

Работники управления противодействия наркопреступности областной полиции разоблачили жителя Мариуполя в незаконном обороте опасного психотропного вещества - амфетамина.

Мужчина был задержан с партией наркотика общим весом 500 г, что по ценам "черного рынка" составляет около 300 000 гривень. Канал поступления амфетамина устанавливается.

Также у жителя села Старогнатовка Волновахского района участковый офицер полиции обнаружил склад марихуаны.

Полицейские изъяли 3 кг каннабиса стоимостью около 120 000 гривень.

33-летний мужчина пояснил, что нашел конопляные посевы в балке возле села. Дождавшись "урожая", мужчина собрал наркосодержащие растения и дома в хозяйственных постройках их высушил и измельчил. Приборы для переработки и употребления марихуаны изъято.

Обоим правонарушителям инкриминируют ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Помимо того в Славянске полицейские перекрыли канал сбыта марихуаны. Наркоторговлей занимался 34-летний местный житель. Оперативники задержали дилера сразу после очередной "сделки".

По месту жительства злоумышленника изъяты доказательства его незаконной деятельности: деньги от продажи наркотика, расфасованная для реализации марихуана и ее "полуфабрикат".

По факту ведется досудебное расследование по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.