В Николаевской области мужчина защищал девушку с топором в руках

Новости Украины:Полицейские Нового Буга задержали мужчину, который топором нанес тяжкие телесные повреждения товарищу, вступившись за девушку.

8 ноября трое мужчин отдыхали дома у одного из них и употребляли алкоголь. Утром хозяин ушел по делам, а гости остались, к тому же с несовершеннолетней дочерью домовладельца.

Нетрезвый 22-летний пострадавший начал цепляться к девушке, а второй человек вступился за нее, за что и получил несколько ударов в лицо.

В ответ 55-летний мужчина взялся за топор. Пострадавшего он ударил по голове четыре раза. Тот в итоге был госпитализирован, а злоумышленника задержали следователи в порядке ст. 208 УПК Украины. Топор изъяли.

В настоящее время проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Решается вопрос о сообщение преступнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.