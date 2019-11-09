Во Львовской области поезд сбил человека

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Во Львовской области поезд смертельно травмировал человека. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Восьмого ноября в 20:35 на перегоне "Борщовичи-Подборцы" (1465 км) машинистом поезда №8554 (путеизмеритель) обнаружен труп жителя поселка Пикуловичи, Пустомытовского района 1984 года рождения", - сообщили в департаменте.

Смерть наступила от травм полученных при столкновении с неустановленным поездом. Движение поезда № 8554 было задержано на 55 мин.

Напомним, вблизи города Люботин в Харьковской области поезд сбил мужчину.

Как сообщалось ранее, у Шулявского путепровода при замене инженерных сетей найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны.