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В Киеве движение скоростного трамвая снова приостановят

В Киеве движение скоростного трамвая снова приостановят
10:01 Сегодня Телеграф Фото: kiev.klichko.org

Новости Украины:9 и 10 ноября движение скоростного трамвая №1 в Киеве будет приостановлено.

В Киеве на выходных 9-10 ноября частично приостановили движение скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

По данным ведомства, в период с 9 по 10 ноября в столице не будет работать трамвай по маршртутом №1. Также будет увеличено количество автобусов на маршруте №2Т, запланирован интервал движения 7 минут.

При этом движение трамвайного маршрута №3 останется без изменений.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за увеличения актов вандализма отменили ряд утренних рейсов городской электрички. Так, утром в столице не будут работать рейсы №№ 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

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Киев, Киевпастранс, Скоростной трамвай.
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