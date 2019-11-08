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В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами

В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами
12:31 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Шевченковском районе Киева загорелся троллейбус с пассажирами.

В пятницу утром на перекрестке улиц Щербакивского и Ружинская (Шевченковский район Киева) произошло возгорание в моторном отсеке троллейбуса, сообщает Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в Киеве.

Сообщение о возгорании в электротранспорте поступило к спасателям в 8:31. "Как оказалось, в троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке с последующим горением. Троллейбус в это время находился на остановке общественного транспорта, внутри находились пассажиры", - рассказали в столичном главке ГСЧС.

Водитель транспортного средства сделал объявление, чтобы пассажиры вышли из салона и самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательного подразделения, ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

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Киев, Пожар, Троллейбус, Пассажиры, ГСЧС.
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