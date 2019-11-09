Около Шулявского моста в столице нашли склад боеприпасов

Новости Украины:В Киеве обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

У Шулявского путепровода при замене инженерных сетей найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что, при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - сообщил он.

На место сразу вызвали специалистов Мобильного спасательного центра ГСЧС.

По словам заместителя председателя КГГА, специалисты сейчас уже изъяли 35 снарядов различных типов времен Второй мировой войны. Работы продолжаются. Боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, прилегающую территорию внимательно обследуют.