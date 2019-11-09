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Около Шулявского моста в столице нашли склад боеприпасов

Около Шулявского моста в столице нашли склад боеприпасов
04:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:В Киеве обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

У Шулявского путепровода при замене инженерных сетей найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что, при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - сообщил он.

На место сразу вызвали специалистов Мобильного спасательного центра ГСЧС.

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По словам заместителя председателя КГГА, специалисты сейчас уже изъяли 35 снарядов различных типов времен Второй мировой войны. Работы продолжаются. Боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, прилегающую территорию внимательно обследуют.

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Киев, КГГА, Боеприпасы, Столица.
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