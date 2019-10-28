На Днепропетровщине пиротехники уничтожили более 25 боеприпасов

В Днепропетровской области пиротехники ГСЧС уничтожили почти 30 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
“27 октября в 11:30 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что во время поисковых работ, общественной организацией „Поиск-Днепр“ было обнаружено взрывоопасные предметы, по адресу: 1 км северо-западнее села Новоивановка Криворожского района”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было обнаружено и уничтожено 27 единиц боеприпасов.
“Группой пиротехнических работ был осуществлен выезд и проведены работы по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, а именно:
Добавляется, что на месте уничтожения боеприпасов никто не пострадал.