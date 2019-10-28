На Днепропетровщине пиротехники уничтожили более 25 боеприпасов

Новости Украины:ГСЧС: В Днепропетровской области нашли почти 30 боеприпасов.

В Днепропетровской области пиротехники ГСЧС уничтожили почти 30 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

“27 октября в 11:30 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что во время поисковых работ, общественной организацией „Поиск-Днепр“ было обнаружено взрывоопасные предметы, по адресу: 1 км северо-западнее села Новоивановка Криворожского района”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было обнаружено и уничтожено 27 единиц боеприпасов.

“Группой пиротехнических работ был осуществлен выезд и проведены работы по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, а именно:

артиллерийских снарядов АС-76 мм — 10 единиц;

артиллерийского снаряда АС-75 мм — 1 единица;

минометных мин ММ-82 мм — 5 единиц;

минометных мин МЦ-50 мм- 1 единица;

подствольных гранат 50 мм — 4 единицы;

гранат Ф-1 — 5 единиц;

ручной гранаты М-24 — 1 единица”.

Добавляется, что на месте уничтожения боеприпасов никто не пострадал.