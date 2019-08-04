В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)

Новости Украины: Спецподразделения ГСЧС активно ведут работы по разминированию территорий на Донбассе.

Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели изъяли и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели 68 раз привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследованы 48 га территории, изъяты и уничтожены 137 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, поврежденных вследствие артиллерийских обстрелов, а также к обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезд на территории Донецкой и Луганской областей.

"Личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Чермалык, за неделю восстановлены 9 домов, всего с начала проведения Операции восстановлены 418 жилых домов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что спасателями в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда, была оказана медицинская и психологическая помощь 1346 лицам.

На территории Донецкой и Луганской областей пожарная и техногенная обстановка была контролируемой. Задачи, поставленные подразделениям ГСЧС в районе проведения операции объединенных сил, выполнены.

Как информируют в пресс-центре, всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4020 раз, обследованы 5551 га территории и 16,29 га акватории, изъяты и уничтожены 21819 ВОП.