Пошли в школу и пропали: в Киеве полиция ищет двух школьников

Новости Украины:По сообщению Нацполиции пошли в школу но назад так и не вернулись.

Полиция просит помощи в розыске двух несовершеннолетних 2005 года рождения, что 6 ноября пошли в школу и не вернулись. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские Голосеевского района Киева разыскивают двух школьников. Несовершеннолетние 2005 года рождения Полянская Тамара Александровна и Зубарев Дмитрий Романович, 6 ноября пошли в школу (девушка учится в школе №132, парень - ученик школы №37) и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Дети знакомы между собой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочке на вид 12-13 лет, рост 170 см, худощавая, светлые волосы. Была одета в красную куртку, коричневые лосины, черные ботинки. Имела при себе разноцветную сумку.

Парню на вид 14 лет, рост 165 см, худощавый, серые глаза, русые волосы. Был одет в желтый пуховик короткий с капюшоном, черные джинсы и кроссовки. Имел при себе рюкзак черного цвета.