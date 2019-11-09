Скачать
Суббота, 09.11.2019
Премьер: Президент самостоятельный человек и не "управляется через СМС"
Премьер: Президент самостоятельный человек и не "управляется через СМС"
В Петровском началось разведение войск
В Петровском началось разведение войск
Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему
Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке

Пошли в школу и пропали: в Киеве полиция ищет двух школьников

Пошли в школу и пропали: в Киеве полиция ищет двух школьников
12:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:По сообщению Нацполиции пошли в школу но назад так и не вернулись.

Полиция просит помощи в розыске двух несовершеннолетних 2005 года рождения, что 6 ноября пошли в школу и не вернулись. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские Голосеевского района Киева разыскивают двух школьников. Несовершеннолетние 2005 года рождения Полянская Тамара Александровна и Зубарев Дмитрий Романович, 6 ноября пошли в школу (девушка учится в школе №132, парень - ученик школы №37) и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Дети знакомы между собой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочке на вид 12-13 лет, рост 170 см, худощавая, светлые волосы. Была одета в красную куртку, коричневые лосины, черные ботинки. Имела при себе разноцветную сумку.

ООС: Военные готовы к разведению сил в Петровском

Парню на вид 14 лет, рост 165 см, худощавый, серые глаза, русые волосы. Был одет в желтый пуховик короткий с капюшоном, черные джинсы и кроссовки. Имел при себе рюкзак черного цвета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Нацполиция, Полиция Киева, Пропажа подростков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
02 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
03 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
04 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
05 Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Почему так и не вышел отдельный от &quot;Мстителей&quot; фильм &quot;Соколиный глаз&quot;
Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь