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ООС: Военные готовы к разведению сил в Петровском

ООС: Военные готовы к разведению сил в Петровском
11:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы.

Украинская сторона готова приступить 9 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии зеркальных действий, заявляют в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00. Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательства в соответствии со сделанным заявлениями? Или опять, в который раз, враг покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00. Ранее разведение неподалёку от Петровского было запланировано на 8 ноября, но как заявили в штабе ООС, процесс сорвала вражеская сторона.

На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов. Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября.

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Донбасс, ВСУ, Разведение сил, ООС.
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