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Вывести Испанию из кризиса: в стране пройдут внеочередные парламентские выборы

Вывести Испанию из кризиса: в стране пройдут внеочередные парламентские выборы
08:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.

В выборах принимают участие пять партий: Правящая социалистическая партия, ультраправая партия Vox, консервативная "Народная партия", левая партия "Подемос" и либеральная партия "Граждане".

Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным за неделю до выборов в газете "Паис", ультраправая Vox, лидером которой является Сантьяго Абаскаль, может почти удвоить представительство в новом составе парламента и получить 46 мест, против нынешних 24-х.

Хорошие перспективы и у консервативной "Народной партии" во главе с Пабло Касадо, число депутатов которой в новом составе парламента может превысить 90 человек, по сравнению с 66 парламентариями сейчас.

Правящая Соцпартия и.о. премьер-министра Педро Санчеса, согласно данным опроса, может потерять несколько мест и провести в парламент 121 депутата, в то время как в нынешнем составе парламента она представлена 123 депутатами.

Потеряет, согласно прогнозам, и левая партия "Подемос", которая сейчас представлена 42 депутатами, а в новом составе может получить максимум 31 место.

Наибольшая неудача может ждать либеральную партию "Граждане", представительство которой в новом составе парламента может сократиться с 57 до 14 депутатов.

Несмотря на возможный перевес испанских социалистов в новом составе парламента, у них так и не будет большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства даже в случае создания коалиции с другими партиями. Таким образом, в стране вновь может быть сформировано правительство меньшинства.

Это вторые внеочередные выборы за год. Предыдущие выборы прошли в апреле, когда социалисты Санчеса одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов вел коалиционные переговоры, которые так и завершились неудачей.

В июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".

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Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и было решено провести внеочередные выборы.

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Испания, Выборы, Мадрид, Европа, Партия, Подемос.
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