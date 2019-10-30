Украина и Испания хотят заключить обновленное социальное соглашения

Новости Украины:На переговорах стороны согласовали позиции по широкому спектру вопросов консульского сотрудничества.

Дипломаты Украины и Испании обсуждают перспективы заключения обновленного соглашения о социальном обеспечении.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook, сегодня в Мадриде состоялись украинско-испанские консультации по консульско-правовым вопросам, украинскую делегацию на которых возглавил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Руководители консульских служб Украины и Испании проанализировали состояние договорно-правовой базы в консульской сфере, в частности, перспективы заключения обновленного соглашения о социальном обеспечении.

Также стороны уделили внимание обмену информацией о функционировании безвизового режима поездок в страны Европейского Союза для граждан Украины и показали отсутствие проблемных вопросов при въезде предъявителей украинских биометрических паспортов на территорию Испании. Предметно были рассмотрены вопросы защиты прав и интересов украинских граждан за рубежом, соблюдения прав несовершеннолетних граждан Украины, усыновленных испанскими семьями.

Среди прочего, достигнуто соглашение по выработке механизмов взаимного признания свидетельств ЗАГС без требования их заверения, а также признание испанской стороной справок о непривлечении к уголовной ответственности, выдаваемых консульскими учреждениями Украины в Испании. Во время встречи стороны также обменялись опытом по управлению кризисными ситуациями и внедрению практик безопасных поездок за границу для граждан.