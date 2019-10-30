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МИД Украины отреагировало на закрытие посольства Израиля

МИД Украины отреагировало на закрытие посольства Израиля
16:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В МИД Украины надеются на скорейшее возобновление работы посольства Израиля.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что надеются на скорейшее возобновление работы посольства Израиля в Киеве.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в микроблоге Twitter.

"Внимательно следим за ходом событий относительно забастовки работников дипломатических миссий Израиля по всему миру из-за сокращения финансирования. Надеемся на скорейшее и результативное решение этого вопроса соответствующими ведомствами государства Израиль", - заявила Зеленко.

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Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что вынуждено закрыть все посольства Израиля по всему миру, и в том числе в Украине.

Как сообщает издание The Times of Israel, два министерства иностранных дел и обороны Израиля объединились в связи с длительным спором с Министерством финансов из-за сокращения выплат израильским дипломатам за рубежом.

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Спор с Минфином касается покрытия широкого спектра затрат, начиная от организации мероприятий в резиденциях послов до транспортных расходов.

Как отмечает издание, дипломаты и военные атташе уже давно жаловались на низкие зарплаты, но Минфин намерен изменить способ возмещения затрат, что значительно ударит по дипломатам.

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Израиль, МИД, Екатерина Зеленко.
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