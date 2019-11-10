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Снова на выборы: испанцы в четвертый раз избирают парламент

Снова на выборы: испанцы в четвертый раз избирают парламент
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес не планирует ни с кем объединятся.

Сегодня, 10 октября, в Испании проходят парламентские выборы. Как сообщает издание DW, испанцы пришли на избирательные участки в четвертый раз за последние четыре года. 

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес, вынужден был огласить о проведении новых выборов после того как прошлые выборы, которые состоялись в апреле этого года, не помогли устранить противоречия между партиями конкурентами. 

Однако, судя по опросам, нынешние выборы также не смогут принести стабильность в политическую жизнь страны. 

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Несмотря на то, что по всей видимости социалисты победят на этих выборах, абсолютное большинство они все равно сформировать не смогут. Несмотря на это, Санчес не видит возможности сформировать коалицию с Народной партией. 

Силы госбезопасности будут обеспечивать порядок и проведение выборов в бунтующей Каталонии. Власти Испании опасаются, что приверженцы независимости Каталонии могут сорвать выборы. 

Обстановка в регионе сейчас не спокойная, все чаще происходят столкновения между полицией и сепаратистами. По мнению экспертов, такое положение дел играет на руку правым партиям, в особенности ультра правой партии "Вокс". Как показывают исследования, с началом беспорядков в Каталонии социалисты начали терять поддержку. 

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Все по теме:

Испания, Каталония, Выборы в Испании, Педро Санчес, Парламентские выборы в Испании.
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