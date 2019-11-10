Снова на выборы: испанцы в четвертый раз избирают парламент

Новости мира:Исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес не планирует ни с кем объединятся.

Сегодня, 10 октября, в Испании проходят парламентские выборы. Как сообщает издание DW, испанцы пришли на избирательные участки в четвертый раз за последние четыре года.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес, вынужден был огласить о проведении новых выборов после того как прошлые выборы, которые состоялись в апреле этого года, не помогли устранить противоречия между партиями конкурентами.

Однако, судя по опросам, нынешние выборы также не смогут принести стабильность в политическую жизнь страны.

Несмотря на то, что по всей видимости социалисты победят на этих выборах, абсолютное большинство они все равно сформировать не смогут. Несмотря на это, Санчес не видит возможности сформировать коалицию с Народной партией.

Силы госбезопасности будут обеспечивать порядок и проведение выборов в бунтующей Каталонии. Власти Испании опасаются, что приверженцы независимости Каталонии могут сорвать выборы.

Обстановка в регионе сейчас не спокойная, все чаще происходят столкновения между полицией и сепаратистами. По мнению экспертов, такое положение дел играет на руку правым партиям, в особенности ультра правой партии "Вокс". Как показывают исследования, с началом беспорядков в Каталонии социалисты начали терять поддержку.