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Франция ввела экологическое и климатическое чрезвычайное положение

Франция ввела экологическое и климатическое чрезвычайное положение
11:52 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости мира:В стране вступил в силу закон, который предусматривает экологическое и климатическое чрезвычайное положение.

Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает "экологическое и климатическое чрезвычайное положение" и предусматривает меры по достижению углеродной нейтральности страны до 2050 года.

Закон в субботу, 9 ноября, опубликовали во французском издании Journal Officiel, передает DW.

Закон, в частности, предусматривает уменьшение потребления ископаемого топлива на 40% (а не на 30%, как планировалось ранее). Кроме этого, в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции.

В то же время уменьшение сектора атомной энергетики на 50%, ранее запланированное на 2025 год, перенесли на 2035 год.

Законом также предусматривается активное расширение биогазовой энергетики и введение программы обновления энергоснабжения жилого сектора. Планируется, что во Франции ежегодно будет проводиться оценка энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех из них, которые потребляют слишком много тепла.

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Отмечается, что окончательную редакцию климатического закона приняли на Национальном собрании 26 сентября после того, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата 8 августа опубликовала отчет о катастрофических последствиях изменений климата.

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ЕС, Франция, Экология, Европа, Климат, ЧП.
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