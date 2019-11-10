В Румынии стартовал первый тур президентских выборов

Новости мира:Избирательные участки открыты с 7 утра и до 9 вечера.

В Румынии начались выборы президента. По предварительным оценкам экзитпола, нынешний президент страны занимает лидирующие позиции.

Кроме действующего президента, который представляет национал-либеральную партию, в выборах принимают участие экс-премьер-министр Виорика Дэнчилэ, представитель политического альянса "USR - Plus" Дан Барна, а также Мирча Диакон, который является кандидатом от Альянса либералов и демократов (ALDE) а также политической силы Pro Romania.

Как показывает соцопрос, за нынешнего лидера страны готовы проголосовать 40% избирателей.

По сообщению ЦИК Румынии на 9:00 явка избирателей составила почти 4 процента. Больше всего избирателей зарегистрировано в Бухаресте, Констанце, Прахове, Яссах.

Как сообщалось ранее, пару недель назад парламент объявил вотум недоверия правительству Виорика Дэнчила.