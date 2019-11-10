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Меркель вспомнила о Донбассе и Крыме: Перед Бундесвером стоят новые вызовы

Меркель вспомнила о Донбассе и Крыме: Перед Бундесвером стоят новые вызовы
13:52 Сегодня Телеграф

Новости мира:Ангела Меркель выступила за усиленное финансирование армии, вспомнив о Донбассе и Крыме.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что из-за конфликта на Донбассе и незаконной аннексии Крыма вопросы обороны НАТО и стран-членов Альянса вновь оказалось в центре внимания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Меркель заявила в своем видеообращении, обнародованном в воскресенье и посвященном 64-летию со времени основания Бундесвера.

Меркель отметила, что сегодня перед Бундесвером стоят новые вызовы.

"Это означает, что он должен быть хорошо оборудован, а также иметь необходимую финансовую свободу действий", - отметила немецкий канцлер.

Она подчеркнула, что "из-за конфликта в Украине и аннексии Крыма тема защиты страны и союза вновь в большей степени оказалась в центре внимания". "Чтобы хорошо выполнить обе задачи, Бундесвер требует соответствующих финансовых ресурсов", - добавила она.

Канцлер подчеркнула, что Германия является членом НАТО, который является "центральным столпом нашей обороны", но сегодня становится все более ясно, что европейцы, в том числе в составе НАТО, должны брать на себя больше ответственности.

На этой неделе активизировалась дискуссия среди союзников в НАТО после заявления президента Франции Макрона о смерти мозга НАТО. В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

В Госдепе рассказали о возможных переговорах Помпео и Меркель по Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на этой неделе заявила, что Германия будет тратить на оборону 2% своего ВВП к 2031 году. Таким образом министр впервые публично заявила о цели достичь целевого показателя НАТО перед международной аудиторией хотя и с опозданием - ведь в 2014 году, после аннексии Крыма, лидеры НАТО договорились достичь расходов на оборону в 2% ВВП до 2024 года.

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Германия, ЕС, Ангела Меркель, США, Европа.
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