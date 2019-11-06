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В Госдепе рассказали о возможных переговорах Помпео и Меркель по Украине

В Госдепе рассказали о возможных переговорах Помпео и Меркель по Украине
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:США взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы "сохранять давление на Россию и заставить ее выполнить свои обязательства по Минским соглашениям.

Ситуация на Донбассе может стать одной из тем переговоров Ангелы Меркель и Майкла Помпео, который в среду начинает официальный визит в Германию. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США во время телефонной пресс-конференции.

"Мы постоянно говорим об Украине с нашими немецкими коллегами. Очевидно, мы и в дальнейшем будем подтверждать непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также любому новому импульсу для достижения мира на востоке Украины", - отметил американский дипломат.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы "сохранять давление на Россию и заставить ее выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Кроме того, отметил представитель Госдепа, США хотели бы видеть полное восстановление суверенитета Украины.

"Это может быть одной из тем на переговорах (Помпео и Меркель – ред.), учитывая определенные шаги, сделанные в течение последних недель, в частности, со стороны президента Зеленского", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Государственный секретарь США Майкл Помпео будет находиться в Германии 6-8 ноября, где у него запланированы встречи с немецким руководством и обсуждения, в частности, необходимости совместного противостояния вызовам со стороны России, Ирана и Китая.

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Украина, США, Переговоры, Госдеп, Ангелы Меркель, Майкла Помпео, Переговоры Меркель и Помпео.
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