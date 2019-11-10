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В Альпах из-за лавины погибли лыжники

В Альпах из-за лавины погибли лыжники
15:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция и служба по предупреждению лавин хотят более детально изучить место, где случилось схождение.

Власти Австрии сообщают о первых смертях, которые случились в Альпах во время схода лавины. Первыми в этом году погибли лыжники из Нидерландов. Во время схода лавины они катались на маркированной трассе в долине Эцталь.

После трагедии специалисты не исключили возможности схода и других лавин. По их словам это связано с тем, что сейчас в горах много снега, который идет с сентября. 

По словам главы службы по предупреждению лавин, в начале лыжного сезона прибывают люди, которые часто "понятия не имеют и не чувствуют, что высоко в горах уже глубокая зима", а значит - существует лавинная опасность.

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На ближайшие время запланировано продолжить расследование причин трагедии. Полиция и служба по предупреждению лавин хотят более детально изучить место, где случилось схождение. 

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Альпы, Швейцария, Лыжники, Эцталь.
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