Как будем сокращать пищевые отходы: более 70 стран подписали соглашение

Новости мира:Более 70 стран обязались уменьшать количество пищевых отходов.

Более 70 стран обязались приложить больше усилий для сокращения количества пищевых продуктов, которые портятся в результате плохого охлаждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

В субботу страны подписали такое обязательство на ежегодном совещании Монреальского протокола, которое проходила в Риме. В рамках этих встреч чиновники и эксперты работают над регулированием искусственных химических веществ, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Около трети продовольствия в мире портится, и есть надежда, что разработка более совершенных методов хранения и транспортировки продуктов в холодном состоянии позволит сократить количество отходов.

Плохое охлаждение приводит к потере около 9% продуктов, которые быстро портятся, в развитых странах, и к около 23% в развивающихся странах.

Эксперты говорят, что улучшения охлаждения поможет сократить выбросы парниковых газов и вредных газов, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

США, Китай, члены Европейского союза и многие страны Америки, Африки и Азии подписали это обязательство.