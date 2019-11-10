Одноразовые стаканчики под налогом: как нужно бороться за экологию

Новости мира:Ирландия введет налог на использование одноразовых стаканчиков.

Ирландия введет так называемый "налог на латте" до 2021 года. Таким образом в стране хотят бороться с одноразовыми изделиями из пластика. Об этом сообщает Reuters.

Ирландские власти стремятся изменить привычки потребителей и сократить влияние использования одноразового пластика на окружающею среду.

Ирландия прибегла к активным действиям в 2018 году после превышения своих ежегодных ассигнований на выбросы парниковых газов третий год подряд. Сейчас власти Ирландии продолжают работу в рамках обязательств, предусмотренных ЕС.

Правительство предложило ввести налог в размере 0,25 евро за каждую чашку. Власти надеются, что стимулирует любителей кофе носить с собой многоразовую тару для напитков. Некоторые заведения для тех, кто использует многоразовые "Keep Cups" предлагают разные скидки.

Кроме стаканчиков в Ирландии также существует сбор в размере 0,25 евро на более дорогие пластиковые пакеты, которые продаются на кассах в супермаркетах.

Следующим этапом станет введение сборов на контейнеры для еды, чтобы решить проблему с упаковкой для пищевых продуктов в торговых сетях. Этот проект запланировали на 2022 год.