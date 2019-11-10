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Годовщина смерти "отца нации": в Турции почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

Годовщина смерти "отца нации": в Турции почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка
18:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Турции почтили память "отца нации" в годовщину его смерти.

В Турции сегодня минутой молчания почтили память "отца нации" Мустафы Кемаля Ататюрка в 81-ю годовщину его смерти.

Ровно в 9.05 по всей стране прозвучала сирена, ознаменовав начало акции, после чего прозвучал гимн Турции. В стране на минуту был остановлен весь транспорт, в т. ч. задержаны авиарейсы.

"Мы снова чтим память главнокомандующего времен войны за независимость, основателя нашей республики, нашего первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка в 81-ю годовщину его смерти... Мы продолжим всеми силами жить, поддерживать, развивать и укреплять нашу республику, которую унаследовали от него", - заявил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган на торжествах в Анкаре.

В этот день по всей стране приспущены флаги, в том числе и у Посольства Украины в Турции.

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Утром в мавзолее Ататюрка состоялись торжества с участием президента Эрдогана и других представителей государственного руководства. Тысячи людей собрались сегодня и в стамбульском Долмахачесарае - дворце, где умер Ататюрк. Торжества проходили также в школах и вузах.

Мустафа Кемаль Ататюрк - лидер национально-освободительного движения и войны Турции за независимость. Он был председателем Великого национального собрания (парламента), а потом - президентом Турецкой Республики. Под его руководством и идейным управлением был проведен ряд коренных реформ в политической, социальной и культурной сферах.

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Все по теме:

Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Мустафа Кемаль Ататюрк.
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