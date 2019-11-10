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Воскресенье, 10.11.2019
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"Пингвины" заблокировали терминал в аэропорту Берлина (Видео)

"Пингвины" заблокировали терминал в аэропорту Берлина (Видео)
21:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Климатические активисты протестовали в берлинском аэропорту.

Климатические активисты группы Am Boden Bleiben ( "Оставаясь на земле") провели в воскресенье, 10 ноября, акцию гражданского неповиновения в берлинском аэропорту Тегель.

Они поблагодарили своих сторонников и подвергли критике полицию в Twitter.

"Спасибо за прекрасную акцию "Блокировать воздушный бизнес". Реакция полиции, к сожалению, была некорректной: наша спикер находится еще с одним человеком под стражей", - написали организаторы.

Они выразили недовольство тем, что полиция оттеснила несколько десятков демонстрантов из здания аэропорта до остановки перед ним.

 

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Более 50 активистов, преимущественно одетые в костюмы пингвинов, хотели привлечь внимание к климатическому кризису внутри здания. Они сидели на полу главного зала Терминала А, перекрывая проход. Они уверяли, что не намерены препятствовать пассажирам. Еще 80 человек протестовали на некотором расстоянии от терминала на территории аэропорта. В связи с этим пассажирам невозможно было подъехать транспортом к терминалу, приходилось добираться пешком.

Активисты призывают немедленно прекратить все внутренние и короткомагистральные рейсы, а также остановить расширение инфраструктуры аэропорта, поскольку это вредит климату.

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Протесты, Берлин, Климатический протест.
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