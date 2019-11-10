"Пингвины" заблокировали терминал в аэропорту Берлина (Видео)

Новости мира:Климатические активисты протестовали в берлинском аэропорту.

Климатические активисты группы Am Boden Bleiben ( "Оставаясь на земле") провели в воскресенье, 10 ноября, акцию гражданского неповиновения в берлинском аэропорту Тегель.

Они поблагодарили своих сторонников и подвергли критике полицию в Twitter.

"Спасибо за прекрасную акцию "Блокировать воздушный бизнес". Реакция полиции, к сожалению, была некорректной: наша спикер находится еще с одним человеком под стражей", - написали организаторы.

Они выразили недовольство тем, что полиция оттеснила несколько десятков демонстрантов из здания аэропорта до остановки перед ним.

So, @ambodenbleiben ist jetzt aus dem Flughafengebäude raus. Gab keinen Streß, dafür wurde ein Zeichen gesetzt, dass es mit dem Flugverkehr so nicht weitergehen kann. Über die Polizeikontrollen im Vorfeld wird noch zu reden sein. #AmBodenBleiben @retep_kire @pneumannberlin pic.twitter.com/fQMkXSTdoz — Michael Efler (@MichaelEfler) November 10, 2019

Более 50 активистов, преимущественно одетые в костюмы пингвинов, хотели привлечь внимание к климатическому кризису внутри здания. Они сидели на полу главного зала Терминала А, перекрывая проход. Они уверяли, что не намерены препятствовать пассажирам. Еще 80 человек протестовали на некотором расстоянии от терминала на территории аэропорта. В связи с этим пассажирам невозможно было подъехать транспортом к терминалу, приходилось добираться пешком.

Активисты призывают немедленно прекратить все внутренние и короткомагистральные рейсы, а также остановить расширение инфраструктуры аэропорта, поскольку это вредит климату.