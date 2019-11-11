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Выборы президента Румынии: результаты экзит-полов

Выборы президента Румынии: результаты экзит-полов
00:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Экзит-полы: на выборах президента в Румынии лидируют Йоханнис и Дэнчилэ.

В воскресенье, 10 ноября, в Румынии прошел первый тур президентских выборов. По предварительным результатам социологических опросов во второй тур выходит действующий президент Клаус Йоханнис и экс премьер-министр Виорика Дэнчилэ, передает DIGI24 и Newsweek.

По данным экзит-полла, проведенного Румынским институтом оценки и стратегии (IRES), за Клауса Йоханниса действующего президента, которого поддерживает Партия национал-либералов (PNL) проголосовали 38,7% избирателей, за Виорику Дэнчилу, бывшего премьер-министра от Партии социал-демократов (PSD) – 22%, за кандидата от политической силы USR-PLUS Дана Барну – 16%, за кандидата от Альянса либералов и демократов ALDE и партии Pro Romania Мирчу Диакону – 8,2%.

Согласно исследованиям CURS-AVANGARDE, по заказу телеканала DIGI24 Йоханнис и Дэнчилэ выходят во второй тур с результатами 39% и 22,5%.

В Румынии стартовал первый тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет 24 ноября.

Отметим, что накануне в Румынии правительству социал-демократов объявили вотум недоверия.

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Выборы, Президент, Руымния.
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